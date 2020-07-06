Жители одного из районов Донского остались без воды

Жители одного из районов Донского остались без воды

Утром 25 июня в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в микрорайоне Центральный.

На место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады.

В зону отключения попало более 1900 домов различной этажности. 

Причина отключения водоснабжения — порыв водовода диаметром 500 мм на Михайловском водозаборе.

Коммунальная авария находится на контроле ГУ МЧС по Тульской области.

 

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