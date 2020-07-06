Новые воинские захоронения советских бойцов обнаружены в окрестностях урочища Лозы

Новые воинские захоронения советских бойцов обнаружены в окрестностях урочища Лозы


Поисковики отряда «Штурм» и Военно-исторического поискового клуба «Славный» провели однодневную экспедицию.

Они проверяли информацию, полученную из архивов Минобороны, о нахождении неучтенных воинских захоронений советских бойцов в окрестностях урочища Лозы Арсеньевского района.

При обследовании лесного массива близ урочища были обнаружены как минимум два неизвестных до настоящего времени захоронения, датированные, вероятнее всего, 1943-м годом.

Место расположения братской могилы труднодоступно и сильно заболочено. Подъем останков красноармейцев начнется сразу же после окончания поисковых работ в селе Николо-Гастунь Белевского района.

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