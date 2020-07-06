Кимовский подросток вытащил сумку из чужой машины



Подозреваемого в краже задержали стражи порядка. Об этом рассказали в региональном Управлении МВД.

По предварительным данным, юноша увидел в чужое имущество, оставленное без присмотра в припаркованном автомобиле «Мазда». Более того, владелица авто не позаботилась о том, чтобы закрыть боковое стекло иномарки. Молодой нарушитель решил воспользоваться ситуацией и забрал сумку.

Чуть позже хозяйка машины заметила пропажу и обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что к хищению может быть причастен несовершеннолетний житель районного центра. В дальнейшем эта версия подтвердилась. Похищенное обнаружено и изъято.

Сейчас стражи порядка выясняют все детали происшествия.

Фото: volyn24.com