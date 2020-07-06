Алексинская централизованная библиотечная система им. князя Г.Е. Львова в рамках виртуального культурно-просветительского летнего марафона «Тульский кремль и города Большой засечной черты» предлагает вам совершить экскурс в историю «В тиши кремля так слышен звук столетий».

Тульский кремль – один из самых важных исторических памятников Тулы, один из двенадцати уникальных кремлей, которые сохранились в России до наших дней. Тульский кремль — старейшее сооружение в Туле. Его называют древней цитаделью на границе «дикого поля», которая защищала южные рубежи Московского княжества от крымской орды. «Град камен» заложили в 1507 году по указу великого князя Василия III.

Совершая онлайн-экскурс, вы узнаете об истории строительства, архитектуре, достопримечательностях кремля и его роли, как оборонительной крепости в истории Тулы XVI-XVII вв.