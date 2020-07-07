Прудовая вода под Тулой стала фиолетовой

Прудовая вода под Тулой стала фиолетовой

Кадры интенсивно фиолетового пруда снова появились в социальных сетях Тульской области. На этот раз порозовел водоем в деревне Поповка Чернского района Тульской области.

Пользователи вспоминают, что подобная ситуация с окрашиванием воды была в Товарковском пруду в Богородицком районе Тульской области.

Тогда воду окрасили водоросли. Местная администрация сообщала, что такое происходит ежегодно и такое явление — норма. Бытовала также версия, что выбросы с завода могут быть причиной появления в водоеме розового оттенка.

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