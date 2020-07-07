С 1 июня туляки смогут посещать летние кафе и магазины. Но исключительно в масках

Дополнения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внес 29 мая губернатор Алексей Дюмин. Согласно документу, ограничения в рамках режима повышенной готовности продлены до 15 июня.

В то же время с 1 июня смогут начать работу летние кафе с открытой верандой, а также магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м.

Общественные пространства в городах и поселках вновь открыты для прогулок.

Кроме того, будут принимать посетителей конноспортивные центры, стрелковые клубы, центры активного отдыха. Разрешено заниматься спортом на всех плоскостных сооружениях на открытом воздухе. Профессиональные спортсмены смогут возобновить тренировки.

Послабления коснутся и автошкол. Они смогут проводить практические занятия по вождению.

В ссузах региона разрешены демонстрационные экзамены в очной форме.

Начать работу также смогут передвижные торговые объекты по продаже напитков и солярии.

Отменены требования об оформлении цифрового пропуска при пересечении границы Тульской области и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих в регион.

Разрешено проведение публичных слушаний и официальных мероприятий с числом участников не более 30 человек.

В то же время «масочный» режим вводится на всей территории Тульской области. Но это требование не касается нахождения на улицах.

Также продлена обязательная самоизоляция для граждан людей старше 65 лет.

С полным текстом Указа губернатора можно ознакомиться по ссылке:http://npatula.ru/storage/files/144170309-144203080.pdf

Фото: cdn.iz.ru