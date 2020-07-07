Тульские предприниматели смогут бесплатно обратиться к юристам

Тульские предприниматели смогут бесплатно обратиться к юристам

Начальник управления экономического развития Александр Ильинский вручил предпринимателям сертификаты на получение бесплатных юридических консультаций, сообщает городская администрация.

Александр Ильинский обратился в коллегию адвокатов Пролетарского округа Тулы с предложением оказать помощь предпринимателям города. Юристы областного центра откликнулись и передали 10 сертификатов.

Предприниматели поблагодарили администрацию города Тулы за поддержку в сложное для бизнеса время и выразили благодарность коллегии адвокатов за помощь.

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