Тульские предприниматели смогут бесплатно обратиться к юристам

Начальник управления экономического развития Александр Ильинский вручил предпринимателям сертификаты на получение бесплатных юридических консультаций, сообщает городская администрация.

Александр Ильинский обратился в коллегию адвокатов Пролетарского округа Тулы с предложением оказать помощь предпринимателям города. Юристы областного центра откликнулись и передали 10 сертификатов.

Предприниматели поблагодарили администрацию города Тулы за поддержку в сложное для бизнеса время и выразили благодарность коллегии адвокатов за помощь.