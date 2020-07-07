В Тульской области число жертв коронавируса превысило 130

Четыре пациента в возрасте от 54 до 89 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 133, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 36 человек."Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Узловой, Киреевского района и Московской области в возрасте от 54 до 89 лет", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, один из умерших — 82-летний житель столичного региона. Находясь на территории Тульской области, он обратился за медицинской помощью.

«У мужчины был подтвержден диагноз COVID-19. После длительного лечения на фоне хронических заболеваний пациент скончался», — говорится в сообщении.На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7182 человек, выздоровели 5958 пациентов. Всего в регионе скончались 133 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.