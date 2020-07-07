В Туле ГЖИ отдала дом УК по поддельному документу?

В мае этого года собственники дома №22А по улице Шухова расторгли договор на управление МКД с ООО «Развитие-Сервис». В протоколе общего собрания была указана дата расторжения отношений – 1 июля текущего года. Вскоре жители узнали, что их дом включен ГЖИ в реестр лицензий «Развитие-Сервис».

Учитывая, что в доме проживает небольшое количество жителей (чуть больше 10), обман вскрылся моментально.

Выяснилось ,что в жилищную инспекцию УК был направлен протокол собрания собственников, на котором якобы и было принято решение. Собственники же заявляют, что 15 мая по 6 июня никаких собраний они не проводили и никаких документов не подписывали. По мнению жителей, ГЖИ вынесла решение по заведомо подложным документам.

Собственники в заявлении начальнику ГЖИ по Тульской области требуют отменить принятое решение.