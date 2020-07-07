﻿Ущерб от пожаров в Каменском районе составил более 1 млн ублей



За 6 месяцев 2020 года на территории муниципального образования Каменский район произошло 37 пожаров.

Из них 9 — на объектах различных форм собственности и 28 пожаров — сухая травянистая растительность и мусор.

Ущерб составил 1 099 215 рублей. На пожарах в 1 полугодии 2020 года погиб 1 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 2 случая.

Основными причинами пожаров явились:

— неосторожное обращение с огнём – 1 случай;

— нарушения правил пользования газовым оборудованием – 1 случай;

— нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электрических

приборов – 1 случай;

— неосторожность при курении – 3 случая;

— короткое замыкание в электрической сети – 2 случая;

— детская шалость с огнем – 1 случай.

Основное количество пожаров произошло в жилых домах и квартирах.