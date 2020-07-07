﻿Ущерб от пожаров в Каменском районе составил более 1 млн ублей

За 6 месяцев 2020 года на территории муниципального образования Каменский район произошло 37 пожаров.
Из них 9 — на объектах различных форм собственности и 28 пожаров — сухая травянистая растительность и мусор.
Ущерб составил 1 099 215 рублей. На пожарах в 1 полугодии 2020 года погиб 1 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 2 случая.
Основными причинами пожаров явились:
— неосторожное обращение с огнём – 1 случай;
— нарушения правил пользования газовым оборудованием – 1 случай;
— нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электрических
приборов – 1 случай;
— неосторожность при курении – 3 случая;
— короткое замыкание в электрической сети – 2 случая;
— детская шалость с огнем – 1 случай.
Основное количество пожаров произошло в жилых домах и квартирах.