В Тульской области число жертв коронавируса достигло 137

Четыре пациента в возрасте от 60 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 137, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 39 человек.

«Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Плавского района в возрасте от 60 до 84 лет», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7248 человек, выздоровели 5997 пациентов. Всего в регионе скончались 137 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.