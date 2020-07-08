В Туле продолжаются ремонтные работы на Масловско-Песоченском водозаборе

АО «Тулагорводоканал» продолжает подготовку городского водоснабжения к зиме на Масловско-Песоченском водозаборе, который обеспечивает водой южную часть города.

В районах этой части Тулы наблюдается пониженное давление холодной воды из-за проведения плановых ремонтных работ. Их планируется закончить до утра 9 июля.

Ремонтные работы проходят на участке трубопровода в деревне Алексеевка. Здесь перекладывают 16-метровый участок трубопровода диаметром 700 мм. Также для подготовки к работе в осенне-зимний период 2020—2021 годов необходимо выполнить монтаж обводной трубы Д-700мм на всасывающей гребенке, замену всасывающего трубопровода Д-400мм насосного агрегата №1, замену опор на насосной станции Песоченская и фидере №4.

В течение дня для жителей Центрального, Советского, Привокзального районов организована бесплатная раздача питьевой и технической воды по графику.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Раздача технической воды:

Раздача питьевой воды: