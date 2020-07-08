Карта коронавируса в Тульской области: пояснения оперштаба по населенным пунктам

В Тульской области выявлено 66 новых случаев коронавируса. Самый зараженный район — по-прежнему Тула (2870). 

По числу заболевших сравнялись Новомосковский и Киреевский районы — 475. 

За сутки в Алексине прибавилось 5 зараженных, в Киреевске — 5, Ефремове — 6, в самой Туле — 17.

Инфекция подтверждена в 15-ти районах Тульской области — у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский.

Всего в области короанвирусом заразились 7248 человек, выздорвоели 5997, умерли 137 жителя региона.

Карта коронавируса в Тульской области: пояснения оперштаба по населенным пунктам

Карта коронавируса в Тульской области: пояснения оперштаба по населенным пунктам

Карта коронавируса в Тульской области: пояснения оперштаба по населенным пунктам

Карта распространения коронавируса

Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru