Карта коронавируса в Тульской области: пояснения оперштаба по населенным пунктам

В Тульской области выявлено 66 новых случаев коронавируса. Самый зараженный район — по-прежнему Тула (2870).

По числу заболевших сравнялись Новомосковский и Киреевский районы — 475.

За сутки в Алексине прибавилось 5 зараженных, в Киреевске — 5, Ефремове — 6, в самой Туле — 17.

Инфекция подтверждена в 15-ти районах Тульской области — у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский.

Всего в области короанвирусом заразились 7248 человек, выздорвоели 5997, умерли 137 жителя региона.

Карта распространения коронавируса