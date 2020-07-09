В лесу недалеко от Богородицка найден примотанный скотчем к дереву труп мужчины

Труп 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

На место происшествия незамедлительно выехала постоянно действующая следственно-оперативная группа, руководитель и следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики.

На сегодняшний день следователем проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и допрашиваются свидетели произошедшего и лица, причастные к его совершению.

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