В лесу недалеко от Богородицка найден примотанный скотчем к дереву труп мужчины

В лесу недалеко от Богородицка найден примотанный скотчем к дереву труп мужчины

Труп 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве. Об этом сообщает СУ СК России по региону. 

На место происшествия незамедлительно выехала  постоянно действующая  следственно-оперативная группа, руководитель и следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики.

На сегодняшний день следователем проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и допрашиваются свидетели произошедшего и лица, причастные к его совершению.

Фото: pinterest.ru

Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru