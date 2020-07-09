Автовор обчистил «Газель» на заправке в Большой Туле



Обстоятельства кражи выясняют сотрудники полиции.

Как сообщили в региональном Управлении МВД, на автозаправке водитель покинул транспортное средство, оставив на виду своё имущество. Злоумышленник заметил кошелек в кабине авто и внезапно решил его присвоить. Нанесённый ущерб составил почти 9 тысяч рублей.

При изучении записей видеокамер стражи порядка выяснили, что к противоправному деянию может быть причастен 39-летний неработающий ранее судимый мужчина. Подозреваемый признался в содеянном. В отделе МВД «Ленинский» изучают все обстоятельства происшествия.

Фото: mvestnik.ru