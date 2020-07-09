В Тульской области расширили перечень госимущества, приватизация которого планируется в ближайшие три года

В Тульскую областную Думу внесен проект закона «о прогнозном плане (программе) приватизации госимущества Тульской области на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов», который предусматривает продажу в 2021 году одного имущественного комплекса, расположенного в Плавском районе.

Имущественный комплекс, состоящий из нежилого здания (тир) общей площадью 395,1 м2 и земельного участка общей площадью 460 м2, расположен по адресу: Тульская область, Плавский район, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 76. Прогнозный доход от приватизации имущественного комплекса запланирован в сумме 1103,3 тыс. рублей, в том числе от продажи земельного участка 1076,2 тыс. рублей.

Прогнозный доход определен исходя из балансовой стоимости объекта капитального строительства, а также кадастровой стоимости земельного участка, входящих в состав указанного имущественного комплекса.

Объекты имущественного комплекса относятся к имуществу государственной казны Тульской области. Потребность в их использовании для нужд органов государственной власти и государственных учреждений Тульской области отсутствует.

Принятие закона потребует финансирования из бюджета области на организацию и проведение приватизации государственного имущества в 2021 году в сумме 25,0 тыс. рублей: на проведение оценки рыночной стоимости подлежащего приватизации имущества из расчета 25,0 тыс. рублей на один имущественный комплекс.

Прогнозный доход от приватизации имущества Тульской области запланирован в сумме 1103,3 тыс. рублей, в том числе от продажи земельных участков 1076,2 тыс. рублей.