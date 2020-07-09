Тульское УМВД организовало работу по раскрытию тяжкого преступления в Богородицке

Ранее «МК в Туле» сообщал о том, что в Богородицке в лесу было обнаружено тело мужчины, примотанное скотчем к дереву.

Как сообщают в УМВД по Тульской области, на место происшествия выезжал глава регионального ведомства Сергей Галкин. Он организовал работу ОВД в части выяснения всех деталей произошедшего.

В настоящее время правоохранители занимаются поиском лиц, причастных к произошедшему.

Личный состав ориентирован на комплексное проведение всех необходимых действий. Отрабатываются все возможные варианты случившегося.