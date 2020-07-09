900 тульских компаний получили кредиты на восстановление бизнеса и выплату зарплат работникам



Об этом на заседании наблюдательного Совета АСИ рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Отметим, что в нынешнем году Тульская область заняла третье место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. По словам Алексея Дюмина, этому способствовали широкий спектр налоговых льгот для бизнеса и инвесторов, снятие административных барьеров и ограничений, сокращение сроков ряда процедур, например, выдачи разрешений на строительство.

Только в прошлом году объем инвестиций составил около 178 млрд рублей, а доля инвестиций в ВРП – 27%. А всего же за последние несколько лет в экономику региона привлечено около 600 млрд рублей инвестиций.

Особо губернатор остановился на помощи предпринимателям в условиях непростой эпидемиологической обстановки. Так, подготовлено 3 пакета мер поддержки представителей бизнеса. Около 11 тысяч субъектов предпринимательства получили субсидии на выдачу зарплаты работникам, еще 19 тысяч освобождены от уплаты налогов за второй квартал. 900 компаний воспользовались льготным и беспроцентным кредитованием на восстановление бизнеса и выплату зарплат на сумму около 1,7 млрд рублей. Кредитными каникулами воспользовались более 500 предпринимателей на сумму 3 млрд рублей.

«Эти меры востребованы предпринимателями. Их разработке способствовала созданная Агентством цифровая платформа «Смартека». Она объединила лучшие зарубежные и российские практики. Благодаря ей и мы делимся своими решениями. В это непростое для экономики время Агентство проявило себя как гибкий и важный для наших предпринимателей и субъектов институт развития», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Президент Владимир Путин поблагодарил Алексея Дюмина за работу и за высокие результаты в рейтинге.