Тульская область вошла в тройку лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов



Успехи регионов 9 июля на заседании наблюдательного Совета АСИ озвучила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

По словам гендиректора АСИ, в опросе приняли участие около полумиллиона предпринимателей со всей страны. Представители бизнеса оценивали, насколько комфортно работать в том или ином субъекте.

Тульская область поднялась в списке на три пункта. В прошлом году наш регион занимал 6-е место. Светлана Чупшева отметила хорошую обратную связь от инвесторов, работающих в Тульской области, а также от представителей бизнеса, реализующих как крупные, так и средние проекты.

Отметим, что Тульская область в течение последних лет входит в число регионов-лидеров с уровнем повышенной комфортности ведения бизнес благодаря системному подходу к улучшению инвестиционного климата.

Отметим, что первое место в национальном рейтинге — у Москвы, которая побила рекорд прошлого года. На втором месте — Республика Татарстан.