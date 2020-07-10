Энергетики АО «ТГЭС» ликвидировали основную часть технологических нарушений в электросетях, вызванных грозовым фронтом

В проведении аварийно-восстановительных работ принимают участие 10 бригад в составе 50 человек и 14 единиц техники. 3 РИСЭ находятся на дежурстве в медицинских учреждениях. 3 бригады «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго»выдвинуты для оказания помощи специалистам АО «Тульские городские электрические сети».

В АО «ТГЭС» продолжает действовать режим повышенной готовности. Энергетики устраняют обрывы проводов и повреждения энергооборудования, произошедшие в результате порывов ветра и падения деревьев на провода.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно телефону 8-800-700-51-16.