Директор санатория в Тульской области наказан за нарушение «коронавирусных» ограничений

Директор санатория в Тульской области наказан за нарушение «коронавирусных» ограничений

Суворовский районный суд признал виновным директора ООО «Санаторий «Краинские минеральные воды» в совершении административного правонарушения.

22 июня по факту проверки региональным Роспотребнадзором были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время действия «коронавирусных» ограничений:

— четверо отдыхающих не имели документы об отрицательном анализе на COVID-19, которые должны быть сделаны не позднее, чем за 2 суток до заезда в санаторий;

— 2 человека не предоставили информацию, подтверждающую, что у них не было контакта с заболевшими;

— отсутствует машина для проведения влажной уборки ковров с моющими химическими средствами;

- производственные и складские помещения пищеблока не оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха, разрешенным к применению в присутствии людей;

— в санатории не обеспечено обследование персонала на наличие вируса( не реже, чем 1 раз в неделю). Тесты сдали сотрудники только перед открытием учреждения.

Директор признал свою вину. Ему назначен административный штраф в 80 000 рублей, сообщает Судебный департамент Тульской области.

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