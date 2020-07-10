В Тульской области поймали таксиста с поддельным разрешением на перевозку

В Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с управлением ГИБДД и Ространснадзором проводят рейды по выявлению нелегальных перевозчиков.

9 июля в ходе рейда было выявлено и пресечено 5 нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В отношении 4 водителей составлены протоколы об административном правонарушении, одно транспортное средство арестовано и эвакуировано на специализированную стоянку до вынесения решения суда. Также выявлен водитель, работающий с поддельным разрешением на перевозку пассажиров и багажа. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

«Рейды направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок. Пассажиры нелегального автобуса или такси подвергают риску свою жизнь и здоровье. Нелегальный перевозчик не осуществляет технический контроль транспортного средства, экономит на ремонте и безопасности, не проходит предрейсовый медицинский осмотр. При отсутствии контроля за режимом труда и отдыха водитель может быть уставшим и заснуть за рулем», — отметила начальник отдела безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Елена Шалагинова.

За 6 месяцев этого года проведен 61 рейд, составлено 26 протоколов об административных правонарушениях в отношении перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки без соответствующего разрешения.

Всего за нарушения в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси вынесено 486 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности на 2,38 млн рублей. Арестовано 50 транспортных средств.

Фото: iz.ru