Тульские правоохранители задержали трёх лиц, причастных к смерти найденного в лесу мужчины

Тульские правоохранители задержали трёх лиц, причастных к смерти найденного в лесу мужчины

Об этом сообщает СУ СК России по региону.

На сегодняшний день следствием установлено, что 1 июля 2020 года трое местных жителей вывезли на автомобиле в лесной массив ранее знакомого им потерпевшего. Они обмотали его вокруг дерева пищевой плёнкой и оставили в лесу. В результате действий мужчина умер.

Злоумышленники задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 

Ранее «ТулаСМИ» писали, что в 8 июля в лесном массиве, недалеко от Богородицка, был обнаружен труп 32-летнего мужчины. Его тело было примотано к дереву. 

Фото: yandex.kz

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