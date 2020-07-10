В Киреевском районе водитель на «SsangYong Kyron» сбил ребёнка

В Киреевском районе водитель на «SsangYong Kyron» сбил ребёнка

Об этом сообщает тульская госавтоинспекция в сводке о ДТП, произошедших за минувшие сутки в регионе. 

По их данным, ДТП произошло вчера, 9 июля, в 17:30 на 4-ом километре автодороги «Шатск–Гамово–Шувайка». Мужчина 1959 года рождения на «SsangYong Kyron» сбил несовершеннолетнего пешехода — девочку 2009 года рождения.

По предварительной информации, ребёнок переходил проезжую часть дороги, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП девочка получила различные травмы и была госпитализирована.
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