В Киреевском районе водитель на «SsangYong Kyron» сбил ребёнка

Об этом сообщает тульская госавтоинспекция в сводке о ДТП, произошедших за минувшие сутки в регионе.
По их данным, ДТП произошло вчера, 9 июля, в 17:30 на 4-ом километре автодороги «Шатск–Гамово–Шувайка». Мужчина 1959 года рождения на «SsangYong Kyron» сбил несовершеннолетнего пешехода — девочку 2009 года рождения.
По предварительной информации, ребёнок переходил проезжую часть дороги, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП девочка получила различные травмы и была госпитализирована.