В Киреевском районе водитель на «SsangYong Kyron» сбил ребёнка

Об этом сообщает тульская госавтоинспекция в сводке о ДТП, произошедших за минувшие сутки в регионе.

По их данным, ДТП произошло вчера, 9 июля, в 17:30 на 4-ом километре автодороги «Шатск–Гамово–Шувайка». Мужчина 1959 года рождения на «SsangYong Kyron» сбил несовершеннолетнего пешехода — девочку 2009 года рождения.