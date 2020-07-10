Тина Канделаки отметила успехи Тульской области в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов

Тина Канделаки отметила успехи Тульской области в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов


В своем Telegram журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель отметила, что высокие позиции в рейтинге — это не столько про престиж, сколько про качество государственного управления в период сильнейшего глобального экономического кризиса.

«Москва, у которой нет возможности пользоваться эффектом низкой базы, не просто сохраняет лидерство — она кратно увеличивает показатели в рейтинге. Татарстан, занимающий вторую строчку и уже много лет имеющий репутацию удобного для ведения бизнеса региона, тоже успешно выходит из коронакризиса.


Ну и нельзя не отметить успехи Тульской области, которая за год поднялась на три позиции, чтобы стать третьим (!) в стране регионом по инвестиционной привлекательности. Помимо активного привлечения инвестиций, в Туле эффективно использовали антикризисные инструменты поддержки местных предприятий: 900 компаний получили льготные кредиты, 500 компаний оформили кредитные каникулы и 19 000 предприятий были освобождены от уплаты налогов.


Я не раз говорила о том, что в период кризиса обязательно проявятся сильные стороны одних губернаторов и станет очевидной растерянность других. Так что смотрите рейтинг и судите сами», — пишет Тина Канделаки.

Напомним что накануне Агентство стратегических инициатив Презентовало Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата среди субъектов страны. Тульская область, по сравнению с прошлым годом, поднялась на три строчки и вошла в тройку лидеров.

Источник

Новости

В Киреевском районе водитель на «SsangYong Kyron» сбил ребёнка

Тульские правоохранители задержали трёх лиц, причастных к смерти найденного в лесу мужчины

Тульские правоохранители задержали трёх лиц, причастных к смерти найденного в лесу мужчины

В Тульской области поймали таксиста с поддельным разрешением на перевозку

Директор санатория в Тульской области наказан за нарушение «коронавирусных» ограничений

Энергетики АО «ТГЭС» ликвидировали основную часть технологических нарушений в электросетях, вызванных грозовым фронтом

Тульская область вошла в ТОП-3 инвестрейтинга регионов РФ

Тульская область вошла в тройку лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов

900 тульских компаний получили кредиты на восстановление бизнеса и выплату зарплат работникам

Жительницу Новомосковска за кражу заставили потрудиться

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru