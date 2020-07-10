В Тульской области число жертв коронавируса достигло 145

В Тульской области число жертв коронавируса достигло 145

Четыре пациента в возрасте от 69 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 145, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 37 человек."Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Богородицкого и Кимовского районов в возрасте от 69 до 84 лет", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7376 человек, выздоровел 6071 пациент. Всего в регионе скончались 145 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.В России за сутки выявили еще 6,6 тысячи пациентов с коронавирусом
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