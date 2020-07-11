Какие районы Тульской области показали наибольший прирост по COVID-19 за неделю?

В Тульской области за сутки выявили 64 случая коронавируса. Всего в регионе подхватили инфекцию 7376 человек. Регион вышел на показатели второй половины апреля. Правда, тогда коронавирус только набирал свою силу.

Больше всего случаев выявлено в Туле (2921), Киреевском районе (498), Новомосковске (481) и Ефремовском районе (468).

Скончались от инфекции уже 145 человек.

«Тульские новости» сравнили данные по вирусу за 3 и 10 июля, чтобы понять в каких районах региона зафиксирован наибольший прирост случаев инфекции.

Наибольшее число заболевших за неделю выявлено в Туле. 3 июня в областном центре было 2713 случаев инфекции, сейчас – 2921. Соответственно, за неделю коронавирус подтвердился у 208 жителей Тулы. За неделю с 26 июня по 3 июля таковых было 194. Соответственно, в Туле наблюдается небольшой прирост по COVID-19.

Продолжается негативная динамика в Киреевском района, который прочно осел на втором месте по числу заболевших. За неделю выявлен 51 случай (было – 447, стало – 498). На прошлой неделе района показал +61. Что интересно, 8 июля в Киреевске было выявлено 18 случаев инфекции (больше чем в Туле), а уже 9 июля ни одного.

На 33 заболевших стало больше в Ефремовском районе (3 июля – 435, 10 июля – 468). На прошлой неделе было +46.

Новомосковск – 31 новый случай (3 июля – 450, 10 июля – 481).

26 новых случаем в Узловском районе. Сейчас в муниципальном образовании зафиксировано 336 заболевших, неделю назад было 310.

24 зараженных за неделю зафиксировали в Алексинском районе (3 июля – 357, 10 июля – 381).

Кимовский район – плюс 19. Неделю назад там было 173 случая, сейчас – 192.

В Щекинском районе ситуация нормализуется. Муниципалитет уже давно «сполз» со второго места по числу зараженных. За неделю там выявили 16 новых случаев (3 июля – 447, 10 июля – 463).

Город Донской – плюс 15 (3 июля – 169, 10 июля – 184)

Богородицкий район – плюс 12 (3 июля – 310, 10 июля – 322).

Тепло-Огаревский район – плюс 7 (3 июля – 94, 10 июля – 101)

В Заокском районе за неделю выявили 5 случаев (132 – 137), в Плавском – 4 (101 – 105), по три случая в Веневском (186 – 189) и Куркинском районах (43 – 46), по два в Дубенском (17 – 19), Каменском (34 – 36), Суворовском (41 – 43) и Ясногорском (143 – 145), по одному в Одоевском (29 – 30) и Чернском (66 – 67).

Ни одного случая за неделю не зафиксировано в трех районах – Арсеньевском (18), Белевском (68) и Воловском (102).

Карта распространения коронавируса в Тульской области

Пояснения оперштаба по населенным пунктам

Динамика распространения коронавируса

Хроника коронавируса в цитатах, фактах и цифрах