Тулячка добилась ремонта дороги около дома



Прокуратура Зареченского района Тулы провела проверку по обращению местной жительницы: женщина пожаловалась на управляющую организацию «Единая Тула», которая не следила за состоянием асфальтированной дороги на придомовой территории.

Оказалось, что во дворе дома № 2Д по Гарнизонному проезду участок асфальтированной дороги находился в ненормативном состоянии: на участке отчетливо видны выбоины, просадки и проломы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Руководителю управляющей организации внесено представление об устранении нарушений законодательства, произведен ремонт участка дороги, должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото:n71.ru