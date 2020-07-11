В Новомосковске обсудили возможность проведения шествия «Бессмертный полк»

Такую возможность обсудили вчера, 10 июля, в муниципальной новомосковской администрации глава города Алексей Бирюлин с представителями администрации.

Традиционную акцию не удалось провести в привычную дату — 9 мая — из-за пандемии коронавирусной инфекции. Предварительно шествие «Бессмертный полк» для новомосковцев пройдёт 26 июля.

По словам Алексея Бирюлина, шествие должно должно состояться, пусть и в более поздний срок. С учетом меняющейся эпидемиологической обстановки формы проведения мероприятия могут быть разные, но в любом случае к этой массовой акции надо быть полностью подготовленными.

На 17 июля в городе уже запланирована репетиция мероприятия. Об этом сообщила председатель комитета по спорту и молодёжной политике Наталья Бостенкова. По её словам, это необходимо, чтобы понять, как организовать шествие в условиях пока сохраняющихся ограничительных мер и минимизировать риски заражения. Совместно с волонтерами организаторы выйдут на площадь и решат, как организовать колонну и расставить людей с учетом необходимой социальной дистанции и других требований Роспотребнадзора.

Более подробные рекомендации от Роспотребнадзора, федерального центра и областного правительства пока ожидаются, и как только они станут известны, горожан проинформируют о дате и порядке проведения шествия Бессмертного полка, пояснила заместитель главы администрации Наталья Тарасова. На сегодняшний день город готов к проведению акции в привычном формате, подчеркнула она.

Резюмируя сказанное, Алексей Бирюлин обратил внимание на то, что планируемое мероприятие необходимо детально проработать с волонтерами и с полицией, особенно учитывая тот момент, что при соблюдении 1,5-метровой дистанции значительно увеличится протяженность колонны. Поэтому нужно все заранее просчитать и понять, каким образом выстраивать людей, чтобы быть готовыми к проведению массового мероприятия с соблюдением всех требований безопасности, которая остается здесь на первом месте.