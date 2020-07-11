Бесплатная раздача воды организована сегодня в Туле

Об этом сообщает администрация Тулы.
По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева в областном центре продолжается традиционная акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.
Сегодня, 11 июля, раздавать воду будут с 10.00 до 19.00 по следующим адресам:
- проспект Ленина/ул. Первомайская;
- проспект Ленина /ул. Советская;
- Красноармейский проспект /ул. Фрунзе;
- ул. Марата/ул. Ложевая;
- ул. Октябрьская, ост. Московская застава;
- ул. М. Горького, д. 14;
- ул. Пузакова, д. 5;
- ул. Октябрьская, д. 9;
- ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5;
- ул. Фрунзе, д. 5;
- ул. Кауля, д. 45;
- ул. Н. Руднева, д. 62.
Фото: local.yandex.ru