Бесплатная раздача воды организована сегодня в Туле

Бесплатная раздача воды организована сегодня в Туле

Об этом сообщает администрация Тулы. 

По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева в областном центре продолжается традиционная акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.

Сегодня, 11 июля, раздавать воду будут с 10.00 до 19.00 по следующим адресам:

-       проспект Ленина/ул. Первомайская;

-       проспект Ленина /ул. Советская;

-       Красноармейский проспект /ул. Фрунзе;

-       ул. Марата/ул. Ложевая;

-       ул. Октябрьская, ост. Московская застава;

-       ул. М. Горького, д. 14;

-       ул. Пузакова, д. 5;

-       ул. Октябрьская, д. 9;

-       ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5;

-       ул. Фрунзе, д. 5;

-       ул. Кауля, д. 45;

-       ул. Н. Руднева, д. 62.

Фото: local.yandex.ru

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