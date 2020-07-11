Тулячка лишилась денег из-за рассеянности



Обстоятельства кражи выясняют сотрудники полиции областного центра.

Как рассказали в областном УМВД, в дежурную часть обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что потеряла крупную сумму. Стражи порядка выяснили, что горожанка снимала деньги в банкомате и оставила несколько банкнот в купюроприемнике. Этим воспользовался находящийся неподалеку мужчина. Его добычей стали 15 тысяч рублей.

При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские предположили, что к краже может быть причастен 43-летний туляк. Он уже признался в содеянном.

Фото: livekuban.ru