Двух овец украли у ефремовского фермера в начале месяца

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Ефремовскому округу.

По их данным, овцы пропали с неохраняемого пастбища недалеко от сельского населённого пункта.

Сообщается также и о других кражах, произошедших на территории округа в начале июля. Так, у жителя с улицы Пролетарской украли инструменты и бытовые приборы. Похитителей нашли — ими оказались два шестнадцатилетних молодых человека. Похищенное изъято.

Также у жительницы Ефремова из квартиры украли банковскую карту в ходе совместного распития спиртных напитков с гостем. Позже с неё он списал 5000 рублей. Преступник установлен, им оказался житель соседней области.

Полицейские также зафиксировали кражи самоката, велосипеда и серёжек.

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