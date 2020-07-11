Двух овец украли у ефремовского фермера в начале месяца

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Ефремовскому округу.
По их данным, овцы пропали с неохраняемого пастбища недалеко от сельского населённого пункта.
Сообщается также и о других кражах, произошедших на территории округа в начале июля. Так, у жителя с улицы Пролетарской украли инструменты и бытовые приборы. Похитителей нашли — ими оказались два шестнадцатилетних молодых человека. Похищенное изъято.
Также у жительницы Ефремова из квартиры украли банковскую карту в ходе совместного распития спиртных напитков с гостем. Позже с неё он списал 5000 рублей. Преступник установлен, им оказался житель соседней области.
Полицейские также зафиксировали кражи самоката, велосипеда и серёжек.
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