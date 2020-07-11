Двух овец украли у ефремовского фермера в начале месяца

Двух овец украли у ефремовского фермера в начале месяца

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Ефремовскому округу. 

По их данным, овцы пропали с неохраняемого пастбища недалеко от сельского населённого пункта. 

Сообщается также и о других кражах, произошедших на территории округа в начале июля. Так, у жителя с улицы Пролетарской украли инструменты и бытовые приборы. Похитителей нашли — ими оказались два шестнадцатилетних молодых человека. Похищенное изъято. 

Также у жительницы Ефремова из квартиры украли банковскую карту в ходе совместного распития спиртных напитков с гостем. Позже с неё он списал 5000 рублей. Преступник установлен, им оказался житель соседней области.

Полицейские также зафиксировали кражи самоката, велосипеда и серёжек. 

Фото youla.ru 

Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru