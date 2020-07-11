Под Тулой вчерашний школьник избил до смерти знакомого

Под Тулой возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 48-летнего жителя города Богородицка с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает СУ СК России по Тульской области.

Следователи сообщают, что подозреваемый установлен и задержан.

Очевидцы инцидента описали приметы и одежду подозреваемого, после чего полицейские узнали, где находится подозреваемый. Им оказался 18-летний местный житель. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, десятого июля текущего года днем, вчерашний школьник под алкогольным воздействием поссорился со своим знакомым. Затем стал избивать его. От травм потерпевший скончался. Происшествие произошло на улице Володарского города Богородицка Тульской области.

В настоящее время следствием назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.