Вадим Суханов: Одна из основных задач налоговых органов – сделать доступными сервисы



Накануне состоялось заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов. Провел его президент Владимир Путин.

На заседании был оглашен новый Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата среди субъектов страны. Тульская область заняла в нем III место, поднявшись сразу на три позиции верх по сравнению с прошлым годом. Напомним, ранжир позволяет на основе мнения самих предпринимателей оценить усилия регионов по улучшению условий ведения бизнеса.

Владимир Путин поблагодарил Алексея Дюмина за высокие результаты работы в этом направлении.

Руководитель УФНС России по Тульской области Вадим Суханов прокомментировал результаты рейтинга для Тульской области:

– Налоговая служба региона работает в тесном взаимодействии с правительством области. Мы хорошо понимаем вектор развития, который задает губернатор Алексей Дюмин. И одна из основных задач налоговых органов – сделать доступными сервисы для налогоплательщиков. В связи с этим региональное управление уделяет большое внимание упрощению всех процедур, в том числе, связанных с регистрацией бизнеса – этот показатель, который учитывает рейтинг АСИ, касается нас напрямую. Электронная услуга по государственной регистрации бизнеса значительно облегчает процесс подготовки и подачи документов. В Туле число налогоплательщиков, использующих данный сервис, постоянно растет, а время обслуживания – снижается и в среднем составляет 2-3 минуты.



Налоговые органы региона – одни из лидеров в ЦФО и во взаимодействии с МФЦ, что так же способствует доступности и открытому диалогу с налогоплательщиками при получении государственных услуг.



Кроме того, мы планомерно работаем и в направлении снижения административного давления на бизнес, что так же учитывает рейтинг агентства стратегических инициатив. Так, общее количество выездных проверок у нас за последнее время сокращено более чем на 60 процентов, при среднероссийском значении 50%, а в ЦФО – 45%. Данную процедуру мы заменяем на диалог с предпринимательским сообществом, побуждая бизнесменов добровольно уточнять налоговые обязательства.



Так же улучшению инвестиционного климата в регионе способствует взаимодействие налоговиков и правительства области в разработке законодательства по налоговым льготам и применению адресного подхода для каждого инвестора.