Новый национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов представят 9 июля



Список планируется озвучить на заседании наблюдательного Совета АСИ. Отметим, что в нынешнем году из-за пандемии коронавируса Агентство стратегических инициатив собирается изменить систему оценки регионов.

Тульская область в течение последних лет входит в число лидеров с уровнем повышенной комфортности ведения бизнеса. В прошлом году губерния заняла 6 место в рейтинге АСИ, в 2018-м – 5 место. Все это стало возможным благодаря системному подходу к улучшению инвестиционного климата.

В регион пришли новые инвесторы. Так, в 2018 году в качестве резидента ТОСЭР «Ефремов» зарегистрирована «Мясная компания АСТРА». Еще один успешный проект — Тепличный комплекс «Тульский». В настоящее время запущена первая очередь теплиц площадью 26 гектаров.

Для представителей бизнеса и инвесторов в Тульской области предусмотрен широкий спектр налоговых льгот. Их могут получить резиденты ТОСЭР и ОЭЗ, индустриальных парков, участники специнвестконтрактов и региональных инвестиционных проектов, аграрии, малые и средние предприниматели.

Отметим, что за последние четыре года губерния поднялась с 6-го на 4-ое место по абсолютному значению привлечения инвестиций в основной капитал. За это время заключено более 100 инвестиционных соглашений. В результате в регион будет привлечено более 500 млрд руб. инвестиций, предполагается создание более 17800 рабочих мест.

Фото: news.myseldon.com