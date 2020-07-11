Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области достигло 150

Пять пациентов в возрасте от 57 до 78 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 150, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 41 человек.

«Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Донского, Ефремова и Киреевского района в возрасте от 57 до 78 лет», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7439 человек, выздоровел 6112 пациента. Всего в регионе скончались 150 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.