В тульской УК прокомментировали информацию об использовании поддельных документов

Ранее мы сообщали о ситуации в доме №22А по улице Шухова в Туле. Жильцы обвинили УК «Развитие-Сервис» в подделке протокола собрания собственников.

Жители рассказали, что на общем собрании они приняли решение расторгнуть договор на управление с «Развитие-Сервис» с 1 июля. Вскоре собственники узнали, что их дом снова включен ГЖИ в реестр лицензий компании. Выяснилось, что в жилищную инспекцию УК был направлен протокол собрания собственников, на котором якобы и было принято решение. Собственники же заявляют, что 15 мая по 6 июня никаких собраний они не проводили и никаких документов не подписывали.

По мнению жителей, ГЖИ вынесла решение по заведомо подложным документам.

Собственники в заявлении начальнику ГЖИ по Тульской области требуют отменить принятое решение.

В управляющей компании отреагировали на публикацию «Тульских новостей». Приводим комментарий полностью:

— ООО «Развитие Сервис» управляет домом № 22 а по ул Шухова с августа 2017г на основании договора управления. Претензий в адрес ООО «Развитие Сервис» от собственников не поступало.

В июне 2020г, один из собственников инициировал собрание и предложил поменять способ управления. Перейти на непосредственное управление и заключить договор подряда с ООО «УК Косогорец».

На собрании отсутствовал кворум, в связи с чем собрание является не легитимным.

В последующем, ООО «Развитие Сервис» инициировало собрание по дому ул. Шухова д 22а, на котором жильцам были разъяснены все правовые последствия, положительные и отрицательные моменты всех способов управления. Приняты все предложения жильцов. По итогу собрания собственники приняли решение определить способ управления — управляющая организация.