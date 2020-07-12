Карта коронавируса в Тульской области: пояснения по населенным пунктам

По данным на 11 июля в регионе выявлено 63 случая COVID-19. Общее число зараженных — 7439 человек. Продолжают лечение 1169 заболевших.

Отметим, что число заражений в сутки продолжает плавно снижаться. Регион вышел на показатели второй половины апреля. Правда, тогда коронавирус только набирал свою силу.

Статистику летальных исходов за сутки пополнили еще 5 человек. Это жители Тулы, Донского, Ефремова и Киреевска в возрасте от 57 до 78 лет. Таким образом, число жертв коронавируса в регионе достигло 150 человек.

Выздоровели 6112 человек.

Больше всего случаев выявлено в Туле — 2960. Далее идет Киреевский район. Он первым среди муниципалитетов (за исключением областного центра) преодолел отметку в 500 зараженных. Район показывает одну из самых негативных динамик в области. Также большое число заболевших в Новомосковске (490), Ефремовском районе (472).

Наименьшее число случаев выявлено в Арсеньевском районе — 18.

За сутки инфекция выявлена в 7 районах. Так, в Туле выявили 29 новых случаев, В Новомосковске — 9, в Ефремове — 3. 10 заболевших зафиксировали в Ленинском районе Большой Тулы. Это поселки Барсуки, Плеханово, Иншинский, села Осиновая гора и Верхние присады, а также деревни Федоровка и Старое Басово.

Динамика распространения вируса в регионе

Карта коронавируса Тульской области

Какие районы показали наибольший прирост по заболевшим за неделю? (на 10 июля)

Какие ограничения действуют в регионах ЦФО?