Тульские спасатели учат жителей оказывать первую помощь

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области в рамках проекта «Лето в парках» учат навыкам оказания первой помощи.

Занятия проходят в формате видеоуроков и опубликованы в социальных сетях парка «Патриот-Тула».

В одном из выпусков сотрудник специализированной пожарно-спасательной части, являющийся профессиональным спасателем-инструктором, лейтенант внутренней службы Кирилл Бирюлин рассказал о десмургии – разделе медицины, изучающем технику наложения повязок и шин. В видеоуроке он объяснил, как правильно наложить повязку при различных повреждениях пальцев рук.

Серия уроков в рамках проекта «Лето в парках» будет продолжена.