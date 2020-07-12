Задержаны туляки, которые прятали наркотики в сигаретных пачках

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержаны местные жители, подозреваемые в незаконном наркообороте.

По предварительным данным, мужчина занимался оптовым распространением наркотиков путём «закладок». Кроме того, сотрудники полиции получили информацию о сбытчике, разделявшем «оптовую» партию на более мелкие для дальнейшего сбыта. Злоумышленники, предположительно, маскировали наркотики в коробках и сигаретных пачках, якобы случайно выброшенных в траву. В ходе дальнейших мероприятий вся оперативная информация получила подтверждение. Задержан как оптовый сбытчик, пытавшийся осуществить закладку в коробке из-под мобильного телефона, так и сбытчик, фасовавший из крупной партии более мелкие. Он пытался сбыть наркотик в сигаретной пачке.

26-летний неработающий житель Тулы и его неработающий ровесник, зарегистрированный в Алексинском районе, задержаны. Они признались в содеянном. В присутствии понятых у подозреваемых обнаружены и изъяты свёртки с веществом, похожим на наркотик. Дальнейшее исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД подтвердило, что мужчины покушались на сбыт крупных партий метилэфедрона и амфетамина.