В Крапивне начат ремонт бывшей гостиницы «Лондон»



В Крапивне начат ремонт фасада и кровли здания по улице Льва Толстого, 3, где в XIX веке располагалась гостиница «Лондон».

Об этом сообщает на своей официальной странице Крапивенский музей – отдел музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Сейчас многоквартирный жилой дом и аптека, в XIX веке – гостиница «Лондон» и трактир Филата Васильева, один из лучших трактиров уездной Крапивны, в котором часто пили чай именитые жители и гости городка, в том числе и писатель Лев Толстой.

Здание представляет собой характерный элемент застройки уездного города периода позднего классицизма.

Напомним, благоустройство в бывшем уездном городе Крапивна ведется в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.