Движение поездов на месте схода вагонов в Тульской области организовано по альтернативным маршрутам



В Тульской области в связи с аварийно-восстановительными работами на перегоне Лазарево – Щукино, где сегодня днем сошли 22 вагона грузового состава, движение пассажирских поездов организовано по следующему маршруту:

Орел – Брянск – Сухиничи – Тула – Москва и обратно.

В связи с объездным маршрутом в пути задерживаются пассажирские поезда №741 и 719 Москва – Белгород, №120 Белгород – Санкт-Петербург, №742 Белгород – Москва.

В мероприятиях по ликвидации последствий схода задействованы три восстановительных поезда. Прилагаются максимальные усилия, чтобы как можно быстрее завершить восстановительные работы.