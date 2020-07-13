Валерий Шерин: Тульская область готова представить самый широкий спектр возможностей для французского бизнеса в самых разных отраслях экономики



12 июля в музее-заповеднике «Поленово» состоялся праздник «Французский пикник», организаторами которого выступили Франко-российская торгово-промышленная палата и Посольство Франции в России, сообщает региональный оперативный штаб.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина гостей и участников мероприятия приветствовал его первый заместитель - Валерий Шерин. Он отметил, что сегодня в Поленово впервые проходит ярмарка французских товаров, которая организована при участии франко-российской торгово-промышленной палаты.

«Российско-французские отношения, прошедшие проверку временем, носят стратегический и союзнический характер. Они характеризуются высоким уровнем двусторонних контактов на разных уровнях. И мы уверены, что взаимодействия Франции и нашего региона очень перспективны. Тульская область готова представить самый широкий спектр возможностей для французского бизнеса в самых разных отраслях экономики: от реализации совместных инвестиционных проектов до торговли и обмена туристами», — сказал Валерий Шерин.

Он также отметил, что творческая судьба многих наших земляков связана с Францией. Это всемирные известные писатели: Иван Тургенев, Иван Бунин, художники Василий Поленов, Наталья Гончарова и Надежда Леже. А в годы Великой Отечественной войны Тула стала одним из самых важных городов в истории легендарного полка «Нормандия-Неман». Валерий Шерин пригласил французский гостей на празднование в следующем году 80-летия обороны города-героя Тулы.

«У Тульской области большие планы и предложения для двухстороннего культурного сотрудничества. Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет хорошим шагом в нашем дальнейшем плодотворном взаимодействии. На днях был опубликован Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, в котором Тульская область заняла третье место. Я уверен, что это станет платформой для развития экономического сотрудничества», — подчеркнул первый заместитель Губернатора.

В своём выступлении Посол Франции в России Пьер Леви также отметил важность двухстороннего сотрудничества и выразил надежду на дальнейшее развитие деловых и культурных связей.

В память о сегодняшней встрече Валерий Шерин и Пьер Леви высадили молодые каштаны на французской аллее музея-заповедника и посетили ярмарку. Для гостей провели экскурсию по усадьбе художника В. Д. Поленова.