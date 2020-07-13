В Тульской области число жертв коронавируса достигло 156

Трое пациентов в возрасте от 65 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 156, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 34 человека.

«Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Богородицкого района в возрасте 65, 72 и 84 лет», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7568 человек, выздоровели 6185 пациентов. Всего в регионе скончались 156 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.