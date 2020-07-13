Несколько сел в Ясногорском районе остались без газа, света и воды после грозы

Жители сразу нескольких поселков на севере Тульской области оказались без газа, электроснабжения и воды. В зону отключения попали Подосинки, Есуковский, Радужное, Иваньково, Белугино и еще несколько населенных пунктов в Ясногорском районе.

Так, по словам самих жителей, газ в селах отключили еще с 6 июля, а 9 июля должны включить. Но и-за прошедшей по региону грозы, жители остались еще и без электричества.

Как следствие, за электрическом произошло и отключение воды. 

Напомним, в Туле несколько домов также остались без электричесва после грозы. Поваленные деревья обрывали провода. Утром 9 июля продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. 

Источник

Новости

В Тульской области число жертв коронавируса достигло 156

Валерий Шерин: Тульская область готова представить самый широкий спектр возможностей для французского бизнеса в...

Валерий Шерин: Тульская область готова представить самый широкий спектр возможностей для французского бизнеса в...

Валерий Шерин: Тульская область готова представить самый широкий спектр возможностей для французского бизнеса в...

За несоблюдение требований предписания санитарного врача жительница Одоева заплатит штраф

Движение поездов на месте схода вагонов в Тульской области организовано по альтернативным маршрутам

Движение поездов на месте схода вагонов в Тульской области организовано по альтернативным маршрутам

Движение поездов на месте схода вагонов в Тульской области организовано по альтернативным маршрутам

Движение поездов на месте схода вагонов в Тульской области организовано по альтернативным маршрутам

В Крапивне начат ремонт бывшей гостиницы «Лондон»

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru