Несколько сел в Ясногорском районе остались без газа, света и воды после грозы

Жители сразу нескольких поселков на севере Тульской области оказались без газа, электроснабжения и воды. В зону отключения попали Подосинки, Есуковский, Радужное, Иваньково, Белугино и еще несколько населенных пунктов в Ясногорском районе.

Так, по словам самих жителей, газ в селах отключили еще с 6 июля, а 9 июля должны включить. Но и-за прошедшей по региону грозы, жители остались еще и без электричества.

Как следствие, за электрическом произошло и отключение воды.

Напомним, в Туле несколько домов также остались без электричесва после грозы. Поваленные деревья обрывали провода. Утром 9 июля продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.