Работа развлекательных организаций в Тульской области все еще под запретом

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно изменениям, действие некоторых ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 27 июля. По-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.

Вместе с тем с 13 июля разрешена работа организаций дополнительного образования.

Также разрешено проведение организациями на своих территориях деловых и иных мероприятий с обязательным соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Кроме того, возобновляется работа кафе и ресторанов, за исключением оказания ими услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или развлекательных мероприятий. Под запретом останется работа зон фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах.

С 15 июля возобновляется деятельность полустационарных отделений для несовершеннолетних и кабинетов ранней помощи в учреждениях социального обслуживания.

При возобновлении деятельности организации обязаны обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом по Тульской — области в соответствующих сферах деятельности, несоблюдение которых является основанием для приостановления их деятельности.