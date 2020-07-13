В Тульской области закрываются инфекционные госпитали

План поэтапного выхода медучреждений на плановый режим работы разработан в Тульской области. Об этом на оперативном совещании в здании регионального правительства рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Киреева.

По словам чиновницы, первый инфекционный стационар на 120 коек на базе Тульской областной больницы №2 закрыт. А уже с 15 июля он начнет оказывать хирургическую и травматологическую помощь. Не принимает пациентов с COVID-19 госпиталь на базе Тульской областной клинической больницы. К 25 июля учреждение будет открыто для плановой госпитализации. К 1 августа предполагается свернуть работу госпиталя в манеже стадиона «Арсенал». Перестанет принимать туляков с коронавирусом и инфекционное отделение в больнице скорой помощи имени Ваныкина.

Светлана Киреева отметила, что на данный момент в больницах проходят лечение 854 человека с COVID-19, из них 15 детей.

Руководитель областного Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что за прошедшую неделю на 29% снизилось число госпитализаций с пневмонией. ОРВИ регистрируется все меньше. Снижается темп прироста заболеваемости. На прошедшей неделе впервые появились 5 муниципалитетов, в которых не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.