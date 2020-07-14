Семечки и орешки украл из чужого авто голодный ефремовец

Семечки и орешки украл из чужого авто голодный ефремовец


Обстоятельства кражи выясняют сотрудники ефремовской полиции.

По предварительным данным, внимание местного жителя привлекли пакетики, оставленные в ВАЗ-2114. Отечественная легковушка была припаркована на улице возле одного из домов в посёлке на территории городского округа. Предположительно, мужчина попробовал открыть машину имевшимся у него ключом. Попытка удалась, и злоумышленник забрал из салона 11 упаковок с продуктами и скрылся.

Преступника искали с собаками. Стражи порядка предположили, что подозреваемый может проживать в доме, около которого припарковано транспортное средство. Эта версия подтвердилась. 22-летний неработающий молодой человек признался в содеянном.

Фото: vest-news.ru

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