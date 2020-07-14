Более 400-т человек ликвидировали железнодорожную аварию в Щекинском районе

ЧП произошло днем в воскресенье, 12 июля. На перегоне Лазарево – Щекино Московской железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд. Ликвидацию последствий аварии обсуждали 13 июля на оперативном совещании в здании регионального правительства.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Алексея Павлова, был создан оперативный штаб. Более 400 человек и 60 единиц техники работали в Щекинском районе. В результате частично восстановить движение поездов удалось уже к утру 13 июля. А в 13 часов поезда запустили по обоим направлениям в штатном режиме.

Пассажирам, которые смогли уехать сегодня с Московского вокзала Тулы, администрация города оружейников выделила автобусы

Алексей Дюмин отметил слаженную работу МЧС и правительства региона и поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии.